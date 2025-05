A pocos días de un importante encuentro frente a São Paulo, Alianza Lima no puede descuidar la Liga 1 Te Apuesto si quiere mantenerse en la pelea por ganar el Torneo Apertura. En ese sentido, Néstor Gorosito no se guardará nada y saldrá con todo frente a Cienciano, en el encuentro de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. La vuelta más llamativa será la de Pablo Ceppelini, quien a pesar de estar suspendido para los partidos de la Copa Libertadores, tendrá acción en el certamen doméstico para que no pierda ritmo de competencia. En la siguiente galería repasaremos la posible formación del cuadro victoriano.

