Alianza Lima recibirá a Cienciano en Matute. (Foto: ITEA Sports)
Alianza Lima recibirá a Cienciano en Matute. (Foto: ITEA Sports)
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Alianza Lima recibirá a Cienciano en Matute. (Foto: ITEA Sports)

  • Alianza Lima recibirá a Cienciano en Matute. (Foto: ITEA Sports)
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    Alianza Lima recibirá a Cienciano en Matute. (Foto: ITEA Sports)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
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    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: ITEA Sports)
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    Eryc Castillo. (Foto: ITEA Sports)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

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recibe a por la fecha 15 del , en el compromiso a disputarse desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan golpeados después de su última derrota por 3-2 a manos de Sporting Cristal, por lo que necesitan ganar en casa para recuperar sensaciones en la recta final del campeonato. Aunque matemáticamente están lejos de llevarse este segundo certamen del año y necesitan otros resultados para soñar con la punta, en La Victoria no bajarán los brazos tan fácilmente. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de Pablo Guede para enfrentar al ‘Papá’.

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