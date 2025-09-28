Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile, Alianza Lima no tiene descanso y este domingo 28 de septiembre, cerrando la fecha 11 del Torneo Clausura, visitará a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los íntimos, sextos con 15 puntos, están a nueve de Universitario de Deportes que ayer venció por 3-2 a Cusco FC, por lo que sus chances de pelear por el segundo certamen de la temporada son mínimas, casi nulas si tomamos en cuenta que necesitan una debacle catastrófica de los cremas o que otro equipo le quite el liderato en la tabla de posiciones. Sin embargo, por más que están muy lejos de meterse en la pelea, los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan ganar para no quedar relegados en el acumulado, donde marchan terceros con 52 puntos, a uno de Cusco FC (53) y a 10 de la ‘U’ (63). En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules en la ciudad imperial.