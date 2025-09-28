Alianza Lima visita a Cienciano por el Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)
  • Alianza Lima visita a Cienciano por el Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
  • Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)
  • Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)
  • Kevin Quevedo. (Foto: GEC)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile, no tiene descanso y este domingo 28 de septiembre, cerrando la fecha 11 del , visitará a en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los íntimos, sextos con 15 puntos, están a nueve de Universitario de Deportes que ayer venció por 3-2 a Cusco FC, por lo que sus chances de pelear por el segundo certamen de la temporada son mínimas, casi nulas si tomamos en cuenta que necesitan una debacle catastrófica de los cremas o que otro equipo le quite el liderato en la tabla de posiciones. Sin embargo, por más que están muy lejos de meterse en la pelea, los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan ganar para no quedar relegados en el acumulado, donde marchan terceros con 52 puntos, a uno de Cusco FC (53) y a 10 de la ‘U’ (63). En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules en la ciudad imperial.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

