Alianza Lima vs. Colo Colo se enfrentan este domingo 18 de enero, en una nueva jornada de la Serie Río de La Plata, torneo amistoso que se viene disputando en Montevideo. Este será el tercer encuentro de los blanquiazules en este certamen, habiendo cosechado dos derrotas en sus presentaciones previas: 2-1 ante Independiente de Avellaneda y 2-1 frente a Unión de Santa Fe. En ese sentido, este será el último duelo de preparación del conjunto dirigido por Pablo Guede fuera del país, pues el sábado 24 de enero enfrentarán al Inter de Miami en la ‘Noche Blanquiazul’. El entrenador argentino sabe que ya tiene que ir definiendo a su columna vertebral, por lo que una victoria frente a los chilenos será vital para que se despejen las dudas generadas en sus encuentros anteriores. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los íntimos.