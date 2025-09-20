Néstor Gorosito alista una formación alternativa frente a Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)
Néstor Gorosito alista una formación alternativa frente a Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)
depor

Néstor Gorosito alista una formación alternativa frente a Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)

  • Néstor Gorosito alista una formación alternativa frente a Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)
    1 / 12

    Néstor Gorosito alista una formación alternativa frente a Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
    3 / 12

    Marco Huamán. (Foto: Liga 1)

  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
    4 / 12

    Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)

  • Ricardo Lagos. (Foto: Alianza Lima)
    6 / 12

    Ricardo Lagos. (Foto: Alianza Lima)

  • Pablo Ceppelini. (Foto: Liga 1)
    7 / 12

    Pablo Ceppelini. (Foto: Liga 1)

  • Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)
    8 / 12

    Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)

  • Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)
    9 / 12

    Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)

  • Kevin Quevedo. (Foto: GEC)
    10 / 12

    Kevin Quevedo. (Foto: GEC)

  • Gaspar Gentile. (Foto: Alianza Lima)
    11 / 12

    Gaspar Gentile. (Foto: Alianza Lima)

  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Alan Cantero. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

tiene un duelo clave este fin de semana, cuando este domingo 21 de septiembre reciba a , por la jornada 10 del Torneo Clausura de la . Si bien la derrota de la fecha pasada a manos de Deportivo Garcilaso los descolocó en la lucha por el campeonato, los blanquiazules no pueden bajar los brazos y están obligados a ganar si no quieren despedirse matemáticamente de cualquier opción de soñar con el título nacional. En medio de esto, también tienen el partido de vuelta frente a la , donde buscarán meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana. Así pues, con el objetivo de competir en ambos frentes, Néstor Gorosito alista una alineación alternativa para el choque con las ‘Águilas de Cutervo’. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los íntimos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS