‘Pipo’ Gorosito tiene un plan: la alineación que alista Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
Pensando en la vuelta frente a la Universidad de Chile, Alianza Lima saldrá con una alineación alternativa frente a Comerciantes Unidos. Eso sí, Néstor Gorosito sabe que están obligados a ganar este domingo en Matute.
Néstor Gorosito alista una formación alternativa frente a Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)
Alianza Lima tiene un duelo clave este fin de semana, cuando este domingo 21 de septiembre reciba a Comerciantes Unidos, por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Si bien la derrota de la fecha pasada a manos de Deportivo Garcilaso los descolocó en la lucha por el campeonato, los blanquiazules no pueden bajar los brazos y están obligados a ganar si no quieren despedirse matemáticamente de cualquier opción de soñar con el título nacional. En medio de esto, también tienen el partido de vuelta frente a la Universidad de Chile, donde buscarán meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana. Así pues, con el objetivo de competir en ambos frentes, Néstor Gorosito alista una alineación alternativa para el choque con las ‘Águilas de Cutervo’. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los íntimos.