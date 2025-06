Alianza Lima no tiene más margen de error en lo que resta del campeonato si quiere seguir con vida en la lucha por el Torneo Apertura. Por eso, luego de su insípido empate sin goles ante Sport Huancayo, los blanquiazules visitarán a Comerciantes Unidos con la consigna de volver a la capital con los tres puntos y meterle presión a los que también están en la pugna. Néstor Gorosito no se guardará nada y saldrá con la mejor formación posible, esperando imponer condiciones en el Estadio Mansiche y no sufrir más de la cuenta como pasó hace unos días en Matute. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los íntimos ante las ‘Águilas de Cutervo’.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.