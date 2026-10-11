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Buscan escalar posiciones: La posible alineación de Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Clausura
Buscan escalar posiciones: La posible alineación de Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Clausura
Repasa la posible alineación de Pablo Guede, para que Alianza Lima visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026.
La hinchada no abandona: Alianza Lima anuncia 22 mil entradas vendidas para el partido ante ADT
La hinchada no abandona: Alianza Lima anuncia 22 mil entradas vendidas para el partido ante ADT
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La hinchada no abandona: Alianza Lima anuncia 22 mil entradas vendidas para el partido ante ADT. Foto: Alianza Lima
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Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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Los blanquiazules buscarán la consagración en el duelo Alianza Lima vs Los Chankas (Crédito: Alamy Stock Photo).
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Renzo Garcés suma cuatro goles en el Torneo Apertura y es el goleador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
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Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)
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Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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Lima, Peru - February, 11: Jairo Velez of Alianza Lima looks on during the Copa Conmebol Libertadores 2026 match between Alianza Lima and 2 de Mayo at Estadio Alejandro Villanueva on February 11, 2025 in Lima, Peru
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Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)
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Federico Girotti anotó su tercer gol con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)
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“Aún no estamos muertos”: el mensaje de Kevin Quevedo tras reaparecer en Alianza Lima. (Foto: GEC)
Alianza Lima visitará este domingo 11 de octubre a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Pablo Guede llega a este partido tras empatar 1-1 ante Melgar en un amistoso en el marco de la fecha FIFA de selecciones. El equipo blanquiazul deberá aprovechar que los líderes del Torneo Clausura perdieron la oportunidad de despuntarse en la tabla y acechar esos primeros lugares para buscar el título nacional. Por su parte, Cusco FC llega de derrotar a FC Cajamarca en condición de visita. En la siguiente galería, repasaremos la posible alineación de los blanquiazules para este partido.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.