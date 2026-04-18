Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)
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Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)
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    Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
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    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
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    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
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    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

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recibe a , en el compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la . Luego de vencer por 1-0 a ADT, los dirigidos por Pablo Guede buscarán revalidar aquella victoria frente a su hinchas, quienes llenarán el Estadio Alejandro Villanueva. Con la victoria de Los Chankas por 2-0 sobre Atlético Grau, los andahuaylinos llegaron a los 26 puntos y se distanciaron en la cima de la tabla de posiciones. En ese sentido, los íntimos, col 23 unidades, necesitan de una victoria en Matute para no perder el paso en la lucha por este primer certamen de la temporada.

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