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Pablo Guede buscará ganar en casa: la alineación de Alianza Lima vs. Cusco FC, por la Liga 1
Pablo Guede buscará ganar en casa: la alineación de Alianza Lima vs. Cusco FC, por la Liga 1
Alianza Lima necesita de una victoria ante Cusco FC, para no perderle el paso a Los Chankas en la lucha por el Torneo Apertura. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los íntimos.
Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)
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Pablo Guede tiene listo el equipo para enfrentar a Cusco FC. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima recibe a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Luego de vencer por 1-0 a ADT, los dirigidos por Pablo Guede buscarán revalidar aquella victoria frente a su hinchas, quienes llenarán el Estadio Alejandro Villanueva. Con la victoria de Los Chankas por 2-0 sobre Atlético Grau, los andahuaylinos llegaron a los 26 puntos y se distanciaron en la cima de la tabla de posiciones. En ese sentido, los íntimos, col 23 unidades, necesitan de una victoria en Matute para no perder el paso en la lucha por este primer certamen de la temporada.