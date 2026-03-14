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¡Pablo Guede tiene un plan! La alineación de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso en Cusco
Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Después de vencer por 3-1 a Melgar, los íntimos se colocaron como líderes absolutos del campeonato con 16 puntos, por lo que ahora necesitan sumar en Cusco para sostener su buen presente y mantenerse como uno de los invictos del certamen. Pablo Guede sabe que la altura será un condimento especial a favor de el ‘Rico Garci’, por lo que planteará una estrategia diferente a la que utilizó para doblegar al ‘Dominó’ en Matute. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de los blanquaizules en el Estado Inca Garcilaso de la Vega.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.