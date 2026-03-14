Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en Cusco. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en Cusco. (Foto: Alianza Lima)
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Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en Cusco. (Foto: Alianza Lima)

  • Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en Cusco. (Foto: Alianza Lima)
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    Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en Cusco. (Foto: Alianza Lima)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
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    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
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    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
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    Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
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    Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

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visita a , en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la . Después de vencer por 3-1 a Melgar, los íntimos se colocaron como líderes absolutos del campeonato con 16 puntos, por lo que ahora necesitan sumar en Cusco para sostener su buen presente y mantenerse como uno de los invictos del certamen. Pablo Guede sabe que la altura será un condimento especial a favor de el ‘Rico Garci’, por lo que planteará una estrategia diferente a la que utilizó para doblegar al ‘Dominó’ en Matute. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de los blanquaizules en el Estado Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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