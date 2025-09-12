Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Alianza Lima)
  • Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Alianza Lima)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
  • Jhoao Velásquez. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: Getty images)
  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
Después de tres semanas de receso por las Eliminatorias 2026, volverá a la acción este sábado 13 de septiembre en la , cuando reciba a por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025. Los íntimos, que llegan a este choque luego de empatar sin goles en su última visita a Universitario de Deportes, están obligados a ganar si quieren meterse en la pelea por el segundo certamen de la temporada. Con algunas sorpresas en la línea defensiva, en la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los dirigidos por Néstor Gorosito.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

