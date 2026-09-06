Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down
Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down
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Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down

  • Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down
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    Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
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    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)
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    Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)

  • esteban pavez
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    esteban pavez

  • Fernando Gaibor marcó su primer doblete con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
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    Fernando Gaibor marcó su primer doblete con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
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    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)
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    Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)

  • Federico Girotti anotó su tercer gol con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)
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    Federico Girotti anotó su tercer gol con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

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visita este domingo 6 de septiembre a , en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del . El equipo blanquiazul llega a este partido tras perder 1-0 ante Deportivo Garcilaso y perder el liderato del torneo. El equipo de Pablo Guede deberá ganar con la consigna de cortar distancia con el líder del campeonato, Universitario. Por su parte, Juan Pablo II, llega de ganar 4-3 a Los Chankas y buscan salir de la zona baja de la tabla. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules para esta tarde.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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