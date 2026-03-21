Pablo Guede saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Juan Pablo II en Matute. (Foto: GEC)
Pablo Guede saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Juan Pablo II en Matute. (Foto: GEC)
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Pablo Guede saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Juan Pablo II en Matute. (Foto: GEC)

  • Pablo Guede saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Juan Pablo II en Matute. (Foto: GEC)
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    Pablo Guede saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Juan Pablo II en Matute. (Foto: GEC)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
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    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
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    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
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    Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: GEC)
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    Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

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Con el objetivo de mantenerse entre los primeros lugares antes del receso por la fecha FIFA, está obligado a vencer esta noche a , sobre todo jugando en el Estadio Alejandro Villanueva. En una semana bastante movida por la posible salida de por el interés de San Lorenzo, la continuidad del técnico argentino quedó asegurada y en La Victoria sortearon la marea sin ninguna dificultad. En ese sentido, el plantel está enfocado en doblegar al cuadro papal y sostener el buen presente que tienen en el campeonato local. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los íntimos.

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