Alianza Lima vs. Juan Pablo II juegan por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Juan Pablo II juegan por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 8 del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 21 de marzo desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver la transmisión del Alianza Lima vs. Juan Pablo II? (Video: Alianza Lima)
¿Dónde ver la transmisión del Alianza Lima vs. Juan Pablo II? (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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