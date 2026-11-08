'Íntimos' buscan sumar otra victoria frente a Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)
Los blanquimorados celebraron junto a sus hinchas una victoria que los acerca al primer lugar del Clausura. (Foto: Alianza Lima)
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Los blanquimorados celebraron junto a sus hinchas una victoria que los acerca al primer lugar del Clausura. (Foto: Alianza Lima)

  • 'Íntimos' buscan sumar otra victoria frente a Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)
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    'Íntimos' buscan sumar otra victoria frente a Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Getty Images)
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    Esteban Pavez. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)
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    Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
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    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)
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    Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: ITEA SPORT / Ángel Manchego)
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    Eryc Castillo. (Foto: ITEA SPORT / Ángel Manchego)

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visita a por la fecha 16 del , en el compromiso a disputarse desde las 1:00 p.m. en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Los íntimos llegan recuperados tras la ventaja por la mínima diferencia que consiguieron frente a Cienciano, pero es cierto que aún dependen de otros resultados para poder asegurar seguir peleando por el primer lugar. Con el empate de Sporting Cristal pudieron ilusionarse, pero el triunfo de Sport Huancayo puso todo cuesta arriba. Además estarán al pendiente de lo que pueda hacer también Universitario que, si cae, podría darle pie a los ‘íntimos’ a seguir soñando con un título directo. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de Pablo Guede para enfrentar a los ‘Guerreros Chankas’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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