Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activaciónde modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación.Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Quieren seguir en la pelea! La posible alineación de Alianza Lima vs. Los Chankas por el Clausura
¡Quieren seguir en la pelea! La posible alineación de Alianza Lima vs. Los Chankas por el Clausura
Sin Pablo Guede en el banquillo, pero dejando claras instrucciones repasa la posible alineación de Alianza Lima en su visita a Los Chankas en Andahuaylas, por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Los blanquimorados celebraron junto a sus hinchas una victoria que los acerca al primer lugar del Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Los blanquimorados celebraron junto a sus hinchas una victoria que los acerca al primer lugar del Clausura. (Foto: Alianza Lima)
1 / 12
'Íntimos' buscan sumar otra victoria frente a Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)
2 / 12
Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
3 / 12
Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
4 / 12
Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
5 / 12
Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
6 / 12
Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
7 / 12
Esteban Pavez. (Foto: Getty Images)
8 / 12
Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)
9 / 12
Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
10 / 12
Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)
11 / 12
Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
12 / 12
Eryc Castillo. (Foto: ITEA SPORT / Ángel Manchego)
Alianza Lima visita a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, en el compromiso a disputarse desde las 1:00 p.m. en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Los íntimos llegan recuperados tras la ventaja por la mínima diferencia que consiguieron frente a Cienciano, pero es cierto que aún dependen de otros resultados para poder asegurar seguir peleando por el primer lugar. Con el empate de Sporting Cristal pudieron ilusionarse, pero el triunfo de Sport Huancayo puso todo cuesta arriba. Además estarán al pendiente de lo que pueda hacer también Universitario que, si cae, podría darle pie a los ‘íntimos’ a seguir soñando con un título directo. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de Pablo Guede para enfrentar a los ‘Guerreros Chankas’.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.