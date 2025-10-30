Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Obligados a ganar en Matute: la alineación que alista Alianza Lima vs. Melgar
Alianza Lima recibirá a Melgar este viernes 31 de octubre, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Si bien el campeonato ya se definió en Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano, los íntimos aún no cierran su temporada y están obligados a ganar en el Estadio Alejandro Villanueva si quieren asegurarse un lugar como finalista directo en los play-offs para conocer a Perú 2 en la próxima Copa Libertadores. De perder, los dirigidos por Néstor Gorosito complicarán sus opciones y es muy probable que tengan que disputar una semifinal, si es que terminan entre el puesto 3 y 4 de la tabla de posiciones acumulada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los victorianos.