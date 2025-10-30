Alianza Lima recibe a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Paloma Del Solar)
depor

  • Alianza Lima recibe a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Paloma Del Solar)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
  • Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
recibirá a este viernes 31 de octubre, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la . Si bien el campeonato ya se definió en Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano, los íntimos aún no cierran su temporada y están obligados a ganar en el Estadio Alejandro Villanueva si quieren asegurarse un lugar como finalista directo en los play-offs para conocer a Perú 2 en la próxima Copa Libertadores. De perder, los dirigidos por Néstor Gorosito complicarán sus opciones y es muy probable que tengan que disputar una semifinal, si es que terminan entre el puesto 3 y 4 de la tabla de posiciones acumulada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los victorianos.

