Néstor Gorosito tiene un plan: la alineación que alista Alianza Lima vs. Sport Boys
Alianza Lima viene preparando la alineación titular que parará este jueves frente a Sport Boys. ¿Qué cambios hará Néstor Gorosito? ¿Alguna sorpresa en la formación de los íntimos? Repásalo en la siguiente galería.
Si bien Alianza Lima está lejos de competir con Universitario de Deportes por el Torneo Clausura, y por ende está con mínimas posibilidades de soñar con el título nacional, en la interna saben perfectamente que, después de su última derrota ante Alianza Universidad, no pueden darse el lujo de seguir dejando más puntos en el camino. En ese sentido, Néstor Gorosito alista su mejor oncena para enfrentar este jueves a Sport Boys, con la consigna de quedarse con los tres puntos y sacudirse los malos resultados de jornadas pasadas. ‘Pipo’ no podrá contar con Hernán Barcos tras su expulsión en Huánuco, mientras que hay dudas sobre la presencia de Guillermo Viscarra luego de su último amistoso con Bolivia frente a Rusia. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules contra la ‘Misilera’.