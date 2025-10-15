Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)
Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)
depor

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

  • Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)
    1 / 12

    Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

  • Ángelo Campos. (Foto: Alianza Lima)
    2 / 12

    Ángelo Campos. (Foto: Alianza Lima)

  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
    3 / 12

    Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)

  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
    4 / 12

    Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    6 / 12

    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    7 / 12

    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    8 / 12

    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    9 / 12

    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
    10 / 12

    Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    11 / 12

    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Paolo Guerrero. (Foto: GEC)
    12 / 12

    Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Si bien está lejos de competir con Universitario de Deportes por el , y por ende está con mínimas posibilidades de soñar con el título nacional, en la interna saben perfectamente que, después de su última derrota ante Alianza Universidad, no pueden darse el lujo de seguir dejando más puntos en el camino. En ese sentido, alista su mejor oncena para enfrentar este jueves a , con la consigna de quedarse con los tres puntos y sacudirse los malos resultados de jornadas pasadas. ‘Pipo’ no podrá contar con Hernán Barcos tras su expulsión en Huánuco, mientras que hay dudas sobre la presencia de Guillermo Viscarra luego de su último amistoso con Bolivia frente a Rusia. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules contra la ‘Misilera’.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS