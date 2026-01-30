Pablo Guede saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: GEC)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
  • Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
  • Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)
  • Gaspar Gentile. (Foto: Alianza Lima)
  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Serie Río de La Plata)
se prepara para su debut oficial en la , donde buscará comenzar con el pie derecho derrotando a en la siempre difícil ‘Incontrastable’. No será una tarea sencilla para el conjunto dirigido por Pablo Guede, no solo por la altura de la ciudad, sino también porque el ‘Rojo Matador’ tiene a Roberto Mosquera como director técnico, quien por esta vez no podrá estar en el banquillo al arrastrar una suspensión de la temporada pasada. En ese sentido, los íntimos saldrán con sus mejores armas al Estadio IPD de Huancayo, considerando las bajas confirmas por lesión de Jesús Castillo y Josué Estrada. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los blanquiazules.

