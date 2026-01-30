Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Pablo Guede sale con sus mejores armas: la alineación de Alianza Lima vs. Sport Huancayo
Alianza Lima se prepara para su debut oficial en la Liga 1 2026, donde buscará comenzar con el pie derecho derrotando a Sport Huancayo en la siempre difícil ‘Incontrastable’. No será una tarea sencilla para el conjunto dirigido por Pablo Guede, no solo por la altura de la ciudad, sino también porque el ‘Rojo Matador’ tiene a Roberto Mosquera como director técnico, quien por esta vez no podrá estar en el banquillo al arrastrar una suspensión de la temporada pasada. En ese sentido, los íntimos saldrán con sus mejores armas al Estadio IPD de Huancayo, considerando las bajas confirmas por lesión de Jesús Castillo y Josué Estrada. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los blanquiazules.