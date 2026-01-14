Pablo Guede buscará su primer triunfo con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata. (Foto: GEC)
vs. se enfrentan este miércoles 14 de enero, por una nueva jornada de la 2026. Después de debutar con una derrota por 2-1 a manos de Independiente de Avellaneda, los blanquiazules buscarán su primera victoria en este torneo amistoso que se viene disputando en Montevideo, Uruguay. Pablo Guede no repetirá la misma oncena que paró contra el ‘Rojo’ y aplicará algunas variantes nominales. Eso sí, se mantendrá el 4-3-3 base y espera que esta sea la columna vertebral para afrontar el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, donde debutarán enfrentando a Sport Huancayo en condición de visitantes. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de hoy frente al ‘Tatengue’.

