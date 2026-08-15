Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)
Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)
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Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

  • Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)
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    Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)
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    Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
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    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)
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    Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)

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recibe este sábado 15 de agosto a , en el compromiso correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura de la . Después de su último empate por 1-1 ante Sport Boys, los íntimos están obligados a ganar en casa para no ceder más puntos en la lucha por el primer lugar. Los blanquiazules saben perfectamente que un tropiezo en Matute podría significar un golpe duro en sus aspiraciones de llevarse el segundo certamen de la temporada, lo cual es necesario para que salgan campeones nacionales sin la necesidad de disputar los play-offs. Con la baja confirmada de Marco Huamán por lesión, Pablo Guede ha armado una formación muy ofensiva para no tener ninguna sorpresa frente al ‘Gavilán del Norte’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los victorianos para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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