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Con una dura baja: la alineación de Alianza Lima vs. UTC, por la fecha 5 del Torneo Clausura
Alianza Lima recibe este sábado 15 de agosto a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Después de su último empate por 1-1 ante Sport Boys, los íntimos están obligados a ganar en casa para no ceder más puntos en la lucha por el primer lugar. Los blanquiazules saben perfectamente que un tropiezo en Matute podría significar un golpe duro en sus aspiraciones de llevarse el segundo certamen de la temporada, lo cual es necesario para que salgan campeones nacionales sin la necesidad de disputar los play-offs. Con la baja confirmada de Marco Huamán por lesión, Pablo Guede ha armado una formación muy ofensiva para no tener ninguna sorpresa frente al ‘Gavilán del Norte’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los victorianos para esta noche.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.