Pablo Guede quiere el liderato: la alineación titular de Alianza Lima vs. UTC
Después de vencer a Sport Boys por la mínima diferencia, Alianza Lima tendrá la posibilidad de colocarse como líder en solitario del Torneo Apertura 2026. Para conseguirlo, los íntimos deberán dar el golpe en Cajamarca y vencer a UTC, que también es puntero con 10 unidades. Pablo Guede sabe que cada vez tiene menos margen de error, pues pese a que los resultados lo respaldan, la hinchada no está del todo conforme con el rendimiento del equipo. Sin la Copa Libertadores de por medio, los blanquiazules pondrán todas sus fichas en el primer certamen de la temporada y así estar cada vez más cerca del título nacional a fin de año. En la siguiente galería repasaremos la alineación titular de los victorianos para esta visita en el Estadio Héroes de San Ramón.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.