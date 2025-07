Alianza Lima no depende de sí mismo para ganar el Torneo Apertura 2025, pero en La Victoria no pierden la esperanza e irán con todo a Cajabamba en busca de los tres puntos frente a UTC. Aunque Universitario de Deportes tenga la primera opción para coronarse en el primer certamen de la temporada, los blanquiazules no quieren despistarse de su principal objetivo de sumar para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones acumulada. En ese sentido, con la vuelta de Jean Pierre Archimbaud a la convocatoria y las ausencias de Carlos Zambrano y Guillermo Enrique por lesión, en esta galería repasaremos la posible alineación que parará Néstor Gorosito en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

