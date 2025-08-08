Sporting Cristal buscará meterse en los play-offs para pelear por el título nacional. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)
Sporting Cristal buscará meterse en los play-offs para pelear por el título nacional. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)
Sporting Cristal buscará meterse en los play-offs para pelear por el título nacional. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)

  Sporting Cristal buscará meterse en los play-offs para pelear por el título nacional. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)
    Sporting Cristal buscará meterse en los play-offs para pelear por el título nacional. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)

  Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
    Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)

  Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
    Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)

  Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  Luis Abram. (Foto: Getty Images)
    Luis Abram. (Foto: Getty Images)

  Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
    Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)

  Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
    Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)

  Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
    Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

  Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)
    Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)

  Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
    Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)

  Irven Ávila. (Foto: Getty Images)
    Irven Ávila. (Foto: Getty Images)

no campeona desde la temporada 2020 y el divorcio que existe con la hinchada, a raíz de las fuertes discrepancias con los manejos de la directiva encabezada por Joel Raffo, ha agravado la situación en el último tiempo. Sin embargo, en medio de una campaña que comenzó muy mal con los pésimos resultados en la Copa Libertadores y la incapacidad de pelear por el , parece asomarse una luz al final del túnel para el pueblo rimense. De momento, Miguel Araujo y Luis Abram han sido los únicos fichajes en este mercado de pases y todo hace indicar que pronto llegará un elemento más: el ‘9’ que tanto están esperando en La Florida. Si bien la ‘Fiera’ estará fuera de las canchas por tres semanas a raíz de una fractura en la muñeca, cuando se recupere conformará una de las mejores zagas con el ‘Profeta’. A eso hay que sumarle al regreso de Yoshimar Yotún tras superar su grave lesión, lo que nos da una alineación más o menos competitiva para este segundo semestre del año. ¿Será suficiente para los de ? Lo averiguaremos en los próximos meses.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

