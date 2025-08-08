Sporting Cristal no campeona desde la temporada 2020 y el divorcio que existe con la hinchada, a raíz de las fuertes discrepancias con los manejos de la directiva encabezada por Joel Raffo, ha agravado la situación en el último tiempo. Sin embargo, en medio de una campaña que comenzó muy mal con los pésimos resultados en la Copa Libertadores y la incapacidad de pelear por el Torneo Apertura, parece asomarse una luz al final del túnel para el pueblo rimense. De momento, Miguel Araujo y Luis Abram han sido los únicos fichajes en este mercado de pases y todo hace indicar que pronto llegará un elemento más: el ‘9’ que tanto están esperando en La Florida. Si bien la ‘Fiera’ estará fuera de las canchas por tres semanas a raíz de una fractura en la muñeca, cuando se recupere conformará una de las mejores zagas con el ‘Profeta’. A eso hay que sumarle al regreso de Yoshimar Yotún tras superar su grave lesión, lo que nos da una alineación más o menos competitiva para este segundo semestre del año. ¿Será suficiente para los de Paulo Autuori? Lo averiguaremos en los próximos meses.