Sporting Cristal visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)
Sporting Cristal visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)
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Sporting Cristal visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

  • Sporting Cristal visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)
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    Sporting Cristal visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Foto: GEC)
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    Leandro Sosa. (Foto: GEC)

  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)

  • Leonardo Díaz. (Foto: Getty Images)
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    Leonardo Díaz. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)
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    Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
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    Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

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visita a este sábado 7 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la . Después de golear por 5-0 a FC Cajamarca en casa, los rimenses aprovecharon el empate entre Universitario y Sport Boys para adueñarse de la punta en la tabla de posiciones, dependiendo de sí mismos para llevarse el segundo certamen de la temporada. Sin embargo, nada de esto servirá si hoy no dan el golpe en Tarma y vuelven a Lima con los tres puntos. En la siguiente galería repasaremos la alineación confirmada de Roberto Mosquera para este crucial encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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