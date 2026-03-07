Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
depor

Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

  • Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
    1 / 12

    Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Pósito. (Foto: Sporting Cristal)
    4 / 12

    Alejandro Pósito. (Foto: Sporting Cristal)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
    5 / 12

    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Fabrizio Lora. (Foto: Sporting Cristal)
    6 / 12

    Fabrizio Lora. (Foto: Sporting Cristal)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
    7 / 12

    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
    8 / 12

    Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)

  • Christofer Gonzales. (Foto: Sporting Cristal)
    9 / 12

    Christofer Gonzales. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristian Benavente. (Foto: Sporting Cristal)
    10 / 12

    Cristian Benavente. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
    11 / 12

    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Felipe Vizeu. (Foto: Sporting Cristal)
    12 / 12

    Felipe Vizeu. (Foto: Sporting Cristal)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

necesita lavarse la cara en la , luego de registras apenas una victoria en cinco fechas y ubicarse en la décima primera casilla del Torneo Apertura con cinco puntos. Pese a que los rimenses en la Copa Libertadores están cerca de la fase de grupos, luego de vencer por 1-0 a Carabobo FC por la ida de la Fase 3, en el campeonato local no han sido capaces de meterse entre los primeros lugares y si este sábado pierden ante en casa, matemáticamente le dirán adiós a la lucha por este primer certamen del año. Paulo Autuori lo sabe perfectamente, por lo que saldrá con su mejor oncena para recibir al conjunto sullanense. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS