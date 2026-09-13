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Para seguir soñando: La alineación de Sporting Cristal vs. CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura
Sporting Cristal visita este domingo 13 de septiembre a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El equipo celeste llega a este partido tras golear 5-0 a Los Chankas y buscará mantener el buen momento en el campeonato. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera intentará sumar tres puntos en el estadio 25 de Noviembre para seguir escalando posiciones en la tabla. Por su parte, CD Moquegua viene de caer 2-0 ante Cusco FC y buscará hacerse fuerte en condición de local ante un Cristal con necesidad de pelear por el Torneo Clausura y soñar con un torneo internacional. El encuentro está programado para las 10:00 a. m. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de Sporting Cristal para esta mañana.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.