Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo
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Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo

  • Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Sporting Cristal)
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    Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa inició la remontada rimense. Foto: GEC
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    Leandro Sosa inició la remontada rimense. Foto: GEC

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)

  • El mediocampista uruguayo se ubicó en el mediocampo como un ancla entre la zona defensiva y la volante, brindándole equilibrio a los celestes. (Foto: Sporting Cristal)
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    El mediocampista uruguayo se ubicó en el mediocampo como un ancla entre la zona defensiva y la volante, brindándole equilibrio a los celestes. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
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    Santiago González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)
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    Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)

  • Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)

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visita este domingo 13 de septiembre a , en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del . El equipo celeste llega a este partido tras golear 5-0 a Los Chankas y buscará mantener el buen momento en el campeonato. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera intentará sumar tres puntos en el estadio 25 de Noviembre para seguir escalando posiciones en la tabla. Por su parte, CD Moquegua viene de caer 2-0 ante Cusco FC y buscará hacerse fuerte en condición de local ante un Cristal con necesidad de pelear por el Torneo Clausura y soñar con un torneo internacional. El encuentro está programado para las 10:00 a. m. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de Sporting Cristal para esta mañana.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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