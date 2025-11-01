Sporting Cristal visitará a Comerciantes Unidos este sábado 1 de noviembre, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Como sabemos, Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano, sin embargo, los celestes aún luchas por un cupo a la Copa Libertadores, es por ello que están obligados a sumar de a tres en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. De lograr sumar 3 puntos en los partidos que le restan, el equipo de Autuori podría meterse a los play-offs de la Liga 1. De perder, rimenses complicarán sus opciones, tendrán un cierre del torneo muy complicado, obligado a vencer a todo rival en cualquier condición (local o visita) para que así logren terminar entre el puesto 3 y 4 de la tabla de posiciones acumulada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los celestes.