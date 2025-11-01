Sporting Cristal vs Comercianes Unidos por la Liga 1 | Foto: SC
  • Enríquez se formó en Sporting Cristal, pero tuvo que salir a préstamo para debutar en Primera División. Lo hizo en Cusco FC en el 2021. El año pasado retornó con mayor roce al Rímac y se ganó la titularidad. (FOTO: Sporting Cristal).
  • Alejandro Pósito. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
  • Pese al empate con Juan Pablo II, defensores Luis Abram y Miguel Araujo cumplieron un buen trabajo. (Sporting Cristal)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
  • Sporting Cristal tiene tres extranjeros a la fecha para el 2026: Santiago González, Gustavo Cazonatti Felipe Vizeu. (Foto: Fernando Sangama/GEC)
  • Jair Moretti (Foto: Sporting Cristal)
  • Irven Ávila. (Foto: Getty Images)
 visitará a  este sábado 1 de noviembre, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la . Como sabemos, Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano, sin embargo, los celestes aún luchas por un cupo a la Copa Libertadores, es por ello que están obligados a sumar de a tres en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. De lograr sumar 3 puntos en los partidos que le restan, el equipo de Autuori podría meterse a los play-offs de la Liga 1. De perder, rimenses complicarán sus opciones, tendrán un cierre del torneo muy complicado, obligado a vencer a todo rival en cualquier condición (local o visita) para que así logren terminar entre el puesto 3 y 4 de la tabla de posiciones acumulada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los celestes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

