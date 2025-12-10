Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Autuori rearma su ataque: la posible alineación de Sporting Cristal vs. Cusco FC
Después de dejar en el camino a Alianza Lima, Sporting Cristal llega motivado para enfrentar a Cusco FC en la definición de los play-offs. Repasa la posible alineación de los rimenses en el Estadio Nacional.
Sporting Cristal recibe a Cusco FC en el Estadio Nacional, en el duelo correspondiente a la ida de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, donde el vencedor de la llave se llevará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026; es decir, se meterá de manera directa a la fase de grupos. Después de una fatídica definición por penales frente a Alianza Lima, donde previamente pudo empatar 3-3 tras ir perdiendo por 3-1, los rimenses están motivados para sacar un resultado positivo e ir a la ciudad imperial con ventaja. Paulo Autuori saldrá con su mejores armas, aunque con la necesidad de hacer una variante en ataque: Felipe Vizeu terminó lesionado luego del encuentro en Matute y quedó descartado para el partido de hoy. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los celestes.