depor

  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
  • Ian Wisdom. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
  • Fernando Pacheco. (Foto: Getty Images)
recibe a en el Estadio Nacional, en el duelo correspondiente a la ida de la final de los play-offs de la , donde el vencedor de la llave se llevará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026; es decir, se meterá de manera directa a la fase de grupos. Después de una fatídica definición por penales frente a Alianza Lima, donde previamente pudo empatar 3-3 tras ir perdiendo por 3-1, los rimenses están motivados para sacar un resultado positivo e ir a la ciudad imperial con ventaja. Paulo Autuori saldrá con su mejores armas, aunque con la necesidad de hacer una variante en ataque: Felipe Vizeu terminó lesionado luego del encuentro en Matute y quedó descartado para el partido de hoy. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los celestes.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

