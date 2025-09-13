Sporting Cristal visita a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
  • Sporting Cristal visita a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
  • Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)
  • Fernando Pacheco. (Foto: Getty Images)
Después de que le quitaran los tres puntos que consiguió en Juliaca tras la exclusión de Deportivo Binacional, perdió el liderato del . Sumado a eso, su último empate por 2-2 ante UTC tampoco ayudó y eso le permitió a Universitario de Deportes colocarse como líder. En ese sentido, los dirigidos por Paulo Autuori visitarán este domingo 14 de septiembre a , con la consigna de volver a Lima con los tres puntos y dar un golpe de autoridad ganándole a uno de los animadores del campeonato. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los rimenses, con una zaga de selección en el bloque defensivo: Miguel Araujo y Luis Abram serán de la partida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

