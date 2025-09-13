Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Con una zaga de selección! La alineación de Sporting Cristal vs. Cusco FC
¡Con una zaga de selección! La alineación de Sporting Cristal vs. Cusco FC
Sporting Cristal quiere mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura, pero para conseguirlo deberá ser el golpe y vencer a Cusco FC en condición de visitante. Repasa la posible alineación de los rimenses.
Sporting Cristal visita a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal visita a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
1 / 12
Sporting Cristal visita a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
Después de que le quitaran los tres puntos que consiguió en Juliaca tras la exclusión de Deportivo Binacional, Sporting Cristal perdió el liderato del Torneo Clausura. Sumado a eso, su último empate por 2-2 ante UTC tampoco ayudó y eso le permitió a Universitario de Deportes colocarse como líder. En ese sentido, los dirigidos por Paulo Autuori visitarán este domingo 14 de septiembre a Cusco FC, con la consigna de volver a Lima con los tres puntos y dar un golpe de autoridad ganándole a uno de los animadores del campeonato. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los rimenses, con una zaga de selección en el bloque defensivo: Miguel Araujo y Luis Abram serán de la partida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.