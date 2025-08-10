Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¿Se estrena Luis Abram? La alineación de Sporting Cristal vs. Melgar en el Estadio Alberto Gallardo
¿Se estrena Luis Abram? La alineación de Sporting Cristal vs. Melgar en el Estadio Alberto Gallardo
Tras el triunfo de Universitario sobre Sport Boys, Sporting Cristal saldrá ante Melgar a recuperar la punta del Torneo Clausura 2025. ¿Debutará Luis Abram? Repasa la posible alineación de los celestes en el Alberto Gallardo.
Sporting Cristal recibe a Melgar por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal recibe a Melgar por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal recibe a Melgar por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
Después de una semana bastante intensa con el anuncio de los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente, Sporting Cristal debe enfocarse en el partido de este domingo frente a Melgar, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Con el triunfo de anoche sobre Sport Boys, Universitario de Deportes tomó la punta del segundo certamen de la temporada y podría terminar ahí si al cierre de la fecha los rimenses no cumplen con lo suyo en el Estadio Alberto Gallardo. En ese sentido, Paulo Autuori ya podrá contar con el ‘Profeta’ tras recibir su carnet de cancha y será parte de la línea defensiva ante el ‘Dominó’, que dicho sea de paso tendrá a Juan Reynoso en la tribuna antes de que asuma el lugar que hasta hoy le corresponderá a Víctor Balta. En esta galería repasaremos la posible alineación de los celestes.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.