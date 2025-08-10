Sporting Cristal recibe a Melgar por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
  • Sporting Cristal recibe a Melgar por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)
  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
  • Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)
  • Fernando Pacheco. (Foto: Getty Images)
  • Irven Ávila. (Foto: Getty Images)
Después de una semana bastante intensa con el anuncio de los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente, debe enfocarse en el partido de este domingo frente a , correspondiente a la quinta jornada del . Con el triunfo de anoche sobre Sport Boys, Universitario de Deportes tomó la punta del segundo certamen de la temporada y podría terminar ahí si al cierre de la fecha los rimenses no cumplen con lo suyo en el Estadio Alberto Gallardo. En ese sentido, Paulo Autuori ya podrá contar con el ‘Profeta’ tras recibir su carnet de cancha y será parte de la línea defensiva ante el ‘Dominó’, que dicho sea de paso tendrá a Juan Reynoso en la tribuna antes de que asuma el lugar que hasta hoy le corresponderá a Víctor Balta. En esta galería repasaremos la posible alineación de los celestes.

