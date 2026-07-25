Sporting Cristal visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sporting Cristal)
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Sporting Cristal visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sporting Cristal)

  • Sporting Cristal visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sporting Cristal)
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    Sporting Cristal visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
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    Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)

  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
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    Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
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    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

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visita a por la fecha 2 del , este sábado 25 de abril desde las 8:00 p.m. Los rimenses llegan a este compromiso luego de igualar sin goles con RB Bragantino por la Copa Sudamericana, por lo que tienen un desgaste acumulado que tendrán que gestionar para tratar de volver de Arequipa con un triunfo. El ‘Rojinegro’, por su parte, venció por 3-1 a Cienciano en la fecha 1 y ahora buscará ganar en casa para mantener el puntaje perfecto en este arranque del segundo semestre de la temporada. Roberto Mosquera, director técnico de los rimenses, sabe que, pese a tener que competir internacionalmente a mitad de la próxima semana –viajarán a Brasil para la vuelta ante RB Bragantino–, no puede descuidar la Liga 1 y saldrá con sus mejores armas al Estadio Monumental de la UNSA. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos para visitar al ‘Dominó’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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