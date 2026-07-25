Sporting Cristal visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, este sábado 25 de abril desde las 8:00 p.m. Los rimenses llegan a este compromiso luego de igualar sin goles con RB Bragantino por la Copa Sudamericana, por lo que tienen un desgaste acumulado que tendrán que gestionar para tratar de volver de Arequipa con un triunfo. El ‘Rojinegro’, por su parte, venció por 3-1 a Cienciano en la fecha 1 y ahora buscará ganar en casa para mantener el puntaje perfecto en este arranque del segundo semestre de la temporada. Roberto Mosquera, director técnico de los rimenses, sabe que, pese a tener que competir internacionalmente a mitad de la próxima semana –viajarán a Brasil para la vuelta ante RB Bragantino–, no puede descuidar la Liga 1 y saldrá con sus mejores armas al Estadio Monumental de la UNSA. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos para visitar al ‘Dominó’.