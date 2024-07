Sporting Cristal sigue su camino en el Torneo Clausura 2024, este domingo 21 de julio, enfrentándose a Sport Boys en la segunda fecha, en el estadio Alberto Gallardo. El técnico celeste, Guillermo Farré, buscará levantar el ánimo de su equipo tras la derrota en Tarma contra ADT por 3-1 en la jornada anterior. No obstante, no contará con uno de sus mejores jugadores: el defensor Ignácio da Silva, quien viajó a Brasil para someterse a exámenes médicos y unirse a Fluminense. En este escenario, el técnico ya tendría definido su once inicial: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Alejandro Pósito, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Jostin Alarcón, Leandro Sosa; Joao Grimaldo, Santiago González y Martín Cauteruccio.

