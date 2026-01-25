Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Autuori pone a prueba a sus refuerzos: la alineación de Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador
Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan este domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo, donde Paulo Autuori tendrá su último ensayo antes del arranque de la Liga 1 2026, donde enfrentarán a Deportivo Garcilaso en Cusco. En ese sentido, los rimenses pondrán a prueba toda su renovada artillería en la ‘Tarde Celeste’, buscando ilusionar a su hinchada con pelear por el título nacional en esta temporada y así cortar la racha de cinco años sin campeonar. El director técnico brasileño no se guardará nada y usará a las principales contrataciones que hizo el club en este mercado de pases. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos frente al conjunto universitario.