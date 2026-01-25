Paulo Autuori alista una alineación con muchos refuerzos para enfrentar a la U. Católica de Ecuador. (Foto: GEC)
  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Juan Cruz González. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
  • Ian Wisdom. (Foto: Getty Images)
  • Gabriel Santana. (Foto: Sporting Cristal)
  • Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)
  • Felipe Vizeu. (Foto: Ubaldo Villalobos)
vs. se enfrentan este domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo, donde Paulo Autuori tendrá su último ensayo antes del arranque de la , donde enfrentarán a Deportivo Garcilaso en Cusco. En ese sentido, los rimenses pondrán a prueba toda su renovada artillería en la ‘Tarde Celeste’, buscando ilusionar a su hinchada con pelear por el título nacional en esta temporada y así cortar la racha de cinco años sin campeonar. El director técnico brasileño no se guardará nada y usará a las principales contrataciones que hizo el club en este mercado de pases. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos frente al conjunto universitario.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

