La alineación de Universitario tras el fichaje de Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images / Universitario)
La alineación de Universitario tras el fichaje de Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images / Universitario)
depor

La alineación de Universitario tras el fichaje de Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images / Universitario)

  • La alineación de Universitario tras el fichaje de Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images / Universitario)
    1 / 12

    La alineación de Universitario tras el fichaje de Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images / Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
    2 / 12

    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
    4 / 12

    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
    5 / 12

    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
    6 / 12

    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)
    7 / 12

    Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)

  • Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)
    8 / 12

    Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
    9 / 12

    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Jorge Gutiérrez. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
    11 / 12

    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: GEC)
    12 / 12

    Gianluca Lapadula. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

El panameño será nuevo fichaje de para afrontar el Torneo Clausura, a través de una cesión desde Deportivo La Guaira hasta finales del 2026 y una opción de compra si deciden hacerse con sus servicios de forma definitiva. Con esta incorporación, sumará una pieza más para potenciar el flanco izquierdo de su equipo, pues el futbolista de 27 años puede jugar como lateral o carrilero por dicho sector. Es decir, César Inga, quien venía jugando ahí en línea de cuatro o como en el último partido frente a Sporting Cristal en línea de tres, tendrá una competencia directa para lo que resta de la temporada. En la siguiente galería repasaremos cómo quedaría la alineación de la ‘U’ con el arribo del jugador centroamericano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS