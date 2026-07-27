Héctor Cúper tendrá una opción más en la volante con el fichaje de Piero Quispe. (Foto: GEC)
Héctor Cúper tendrá una opción más en la volante con el fichaje de Piero Quispe. (Foto: GEC)
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Héctor Cúper tendrá una opción más en la volante con el fichaje de Piero Quispe. (Foto: GEC)

  • Héctor Cúper tendrá una opción más en la volante con el fichaje de Piero Quispe. (Foto: GEC)
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    Héctor Cúper tendrá una opción más en la volante con el fichaje de Piero Quispe. (Foto: GEC)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

  • Piero Quispe. (Foto: Getty Images)
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    Piero Quispe. (Foto: Getty Images)

  • Héctor Fértoli. (Foto: Universitario)
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    Héctor Fértoli. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • José Rivera. (Foto: GEC)
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    José Rivera. (Foto: GEC)

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En medio del arranque del , donde encadena dos triunfos consecutivos –2-1 sobre ADT y 2-1 sobre Cusco FC–, en las últimas se pudo conocer, según Al Límite, que el club llegó a un acuerdo para cerrar la vuelta de con un contrato por dos años; es decir, hasta mediados del 2028. El mediocampista se encontraba como agente libre tras rescindir con Pumas UNAM y, si bien tenía ofertas para seguir en el extranjero, decidió volver al fútbol peruano para sumarse al proyecto deportivo de la ‘U’ en busca del tetracampeonato, ahora con Héctor Cúper en el banquillo. Precisamente el entrenador argentino deberá ajustar sus fichas para ubicar a Quispe en su alineación titular, considerando que dejó atrás el 3-5-2 del tricampeonato para armar un 4-1-3-2, que muta a un 4-4-2 dependiendo del contexto del partido. El mediocampista de 24 años no la tendrá fácil, pues deberá pelear por un puesto en la oncena inicialista. Ante esto, en la siguiente galería bosquejamos la posible formación que podría armar Cúper con Quispe.

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