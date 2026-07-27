Después de una rápida negociación, Universitario y Piero Quispe llegaron a un acuerdo para su regreso al fútbol peruano. Solo falta que estampe su firma, según informaron en el programa Al Límite.
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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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