Javier Rabanal inicia el camino al tetracampeonato: la alineación de Universitario vs. ADT
Universitario recibir a ADT en el Estadio Monumental, con el objetivo de iniciar la temporada con el pie derecho para soñar con el tetracampeonato. Repasa la posible alineación que parará Javier Rabanal.
Javier Rabanal saldrá con sus mejores armas para enfrentar a ADT. (Foto: Universitario)
Universitario vs. ADT se enfrentan hoy en el Estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Comienza una nueva historia para los cremas, esta vez con Javier Rabanal en el banquillo, y buscarán quedarse con los tres puntos en casa para iniciar con pie derecho este largo camino hacia el tan ansiado tetracampeonato. Hay mucha expectativa en la hinchada, sobre todo por lo visto en el último amistoso frente a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’, donde los merengues se impusieron por 3-0. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘U’, considerando que Ánderson Santamaría no fue considerado en la convocatoria por lesión.