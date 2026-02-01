Javier Rabanal saldrá con sus mejores armas para enfrentar a ADT. (Foto: Universitario)
depor

  • Diego Romero. (Foto: Banfield)
  • Aldo Corzo. (Foto: Universitario)
  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
  • César Inga. (Foto: Universitario)
  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Edison Flores. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)
  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
vs. se enfrentan hoy en el Estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la . Comienza una nueva historia para los cremas, esta vez con Javier Rabanal en el banquillo, y buscarán quedarse con los tres puntos en casa para iniciar con pie derecho este largo camino hacia el tan ansiado tetracampeonato. Hay mucha expectativa en la hinchada, sobre todo por lo visto en el último amistoso frente a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’, donde los merengues se impusieron por 3-0. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘U’, considerando que Ánderson Santamaría no fue considerado en la convocatoria por lesión.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

