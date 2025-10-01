Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Fossati no se guarda nada! La alineación de Universitario vs. Alianza Atlético en el Estadio Mansiche
Universitario de Deportes tiene una dura visita a Alianza Atlético en Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Si bien los ‘Churres’ no jugarán en Sullana y decidieron mudarse al Estadio Mansiche para este partido, eso no quita que será un duelo complicado para los dirigidos por Jorge Fossati. Si bien ganaron en su último encuentro frente a Cusco FC, dando un paso clave en su lucha por el tricampeonato, los cremas saben que deben mantener la calma y no tropezar en los próximos compromisos, ya que el cuadro dorado, que ayer venció por 4-0 a Deportivo Garcilaso, está al acecho. En ese sentido, el ‘Nono’ alista una alineación con sus mejores piezas, con el objetivo de volver a Lima con los tres puntos. ¿Los de Gerardo Ameli serán capaces de dar el golpe, tal como lo hicieron al ganar en Monumental en el Torneo Apertura?
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.