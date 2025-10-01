Universitario visita a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
  • Universitario visita a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
  • Alex Valera. (Foto: GEC)
tiene una dura visita a en Trujillo, por la fecha 12 del . Si bien los ‘Churres’ no jugarán en Sullana y decidieron mudarse al Estadio Mansiche para este partido, eso no quita que será un duelo complicado para los dirigidos por Jorge Fossati. Si bien ganaron en su último encuentro frente a Cusco FC, dando un paso clave en su lucha por el tricampeonato, los cremas saben que deben mantener la calma y no tropezar en los próximos compromisos, ya que el cuadro dorado, que ayer venció por 4-0 a Deportivo Garcilaso, está al acecho. En ese sentido, el ‘Nono’ alista una alineación con sus mejores piezas, con el objetivo de volver a Lima con los tres puntos. ¿Los de Gerardo Ameli serán capaces de dar el golpe, tal como lo hicieron al ganar en Monumental en el Torneo Apertura?

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

