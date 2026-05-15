Jorge Araujo presentará su última alineación como entrenador de Universitario frente a Atlético Grau. (Foto: GEC)
Jorge Araujo presentará su última alineación como entrenador de Universitario frente a Atlético Grau. (Foto: GEC)
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Jorge Araujo presentará su última alineación como entrenador de Universitario frente a Atlético Grau. (Foto: GEC)

  • Jorge Araujo presentará su última alineación como entrenador de Universitario frente a Atlético Grau. (Foto: GEC)
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    Jorge Araujo presentará su última alineación como entrenador de Universitario frente a Atlético Grau. (Foto: GEC)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: GEC)
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    Caín Fara. (Foto: GEC)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

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Con la llegada de Héctor Cúper para asumir la dirección técnica del primer equipo de , se confirmó el fin del interinato de , por lo que esta noche frente a tendrá su último encuentro en esta breve etapa en la que asumió luego de la salida de Javier Rabanal. Con este duelo ante el ‘Patrimonio de Piura’, ‘Coco’ habrá completado siete compromisos dirigiendo a la ‘U’, con el siguiente saldo en los encuentros anteriores: tres triunfos, un empate y dos derrotas. Lejos de la pelea por el Torneo Apertura, en tienda crema espera despedir a lo grande a Araujo y sumar tres puntos importantes en el acumulado, para así dejar todo listo para que asuma Cúper desde este sábado, día en el que tendrá su primer entrenamiento. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues para esta noche en el Estadio Monumental. Ojo, Alex Valera no será tomado en cuenta ya que todavía sigue cumpliendo su proceso de recuperación.

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