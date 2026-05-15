Con la llegada de Héctor Cúper para asumir la dirección técnica del primer equipo de Universitario de Deportes, se confirmó el fin del interinato de Jorge Araujo, por lo que esta noche frente a Atlético Grau tendrá su último encuentro en esta breve etapa en la que asumió luego de la salida de Javier Rabanal. Con este duelo ante el ‘Patrimonio de Piura’, ‘Coco’ habrá completado siete compromisos dirigiendo a la ‘U’, con el siguiente saldo en los encuentros anteriores: tres triunfos, un empate y dos derrotas. Lejos de la pelea por el Torneo Apertura, en tienda crema espera despedir a lo grande a Araujo y sumar tres puntos importantes en el acumulado, para así dejar todo listo para que asuma Cúper desde este sábado, día en el que tendrá su primer entrenamiento. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues para esta noche en el Estadio Monumental. Ojo, Alex Valera no será tomado en cuenta ya que todavía sigue cumpliendo su proceso de recuperación.