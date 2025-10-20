Universitario recibe a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
  • Universitario recibe a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
  • César Inga. (Foto: Universitario)
  • Jairo Vélez. (Foto: Universitario)
  • Alex Valera. (Foto: GEC)
enfrentará esta noche a , por la fecha 15 del . Tras la suspensión de su encuentro frente a Sporting Cristal –que fue reprogramado para este jueves 23–, esto no tuvo mayor efecto en la tabla de posiciones, ya que los cremas siguen firmes como líderes absolutos del segundo certamen de la temporada. Eso sí, igualmente están obligados a vencer a los ‘Zorros’ para no perder el paso y darle un nuevo impulso a Cusco FC, que sigue prendiendo la disputa luego de su triunfo sobre Cienciano. En ese sentido, Jorge Fossati no se guardará nada y saldrá con sus mejores armas para buscar los tres puntos en el Estadio Nacional. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues frente a los dirigidos por Sergio Castellanos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

