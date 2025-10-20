Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Para doblegar a los ‘Zorros’: la alineación que prepara Universitario vs. Ayacucho FC
Para doblegar a los ‘Zorros’: la alineación que prepara Universitario vs. Ayacucho FC
¡La alineación de Universitario vs. Ayacucho FC! Jorge Fossati saldrá con sus mejores armas al Estadio Nacional, con el objetivo de sumar de a tres y mantenerse como líder absoluto del Torneo Clausura 2025.
Universitario recibe a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
Universitario recibe a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
1 / 12
Universitario recibe a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
Universitario de Deportes enfrentará esta noche a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Tras la suspensión de su encuentro frente a Sporting Cristal –que fue reprogramado para este jueves 23–, esto no tuvo mayor efecto en la tabla de posiciones, ya que los cremas siguen firmes como líderes absolutos del segundo certamen de la temporada. Eso sí, igualmente están obligados a vencer a los ‘Zorros’ para no perder el paso y darle un nuevo impulso a Cusco FC, que sigue prendiendo la disputa luego de su triunfo sobre Cienciano. En ese sentido, Jorge Fossati no se guardará nada y saldrá con sus mejores armas para buscar los tres puntos en el Estadio Nacional. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues frente a los dirigidos por Sergio Castellanos.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.