Universitario jugará con CD Moquegua por el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
Universitario alista su plantel para el 2027 y un nombre empezó a sonar en Ate. (Foto: Universitario)
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Universitario alista su plantel para el 2027 y un nombre empezó a sonar en Ate. (Foto: Universitario)

  • Universitario jugará con CD Moquegua por el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
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    Universitario jugará con CD Moquegua por el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Anderson Santamaría. (Foto: Universitario)
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    Anderson Santamaría. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)
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    Andy Polo. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
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    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Bryan Reyna. (Foto: @universitario1924)
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    Bryan Reyna. (Foto: @universitario1924)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Universitario)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)
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    Alex Valera. (Foto: ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)

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vs. se enfrentan este domingo 8 de noviembre desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental, en el duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la . Con la posibilidad de volver a adueñarse de la punta en la tabla de posiciones, los cremas llegan a este encuentro un tanto golpeados por el empate frente a Sport Boys, que se la puso difícil aunque suma 5 duelos sin conocer derrota alguna, precisamente desde que Fabián Bustos tomó las riendas. Si la ‘U’ vence a su rival, podría ponerse nuevamente adelante en la tabla de posiciones junto a Sport Huancayo, con quien le tocará definir en la última fecha. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas, con similitudes a lo que fue el último partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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