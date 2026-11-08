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¡No quieren alejarse de la pelea! La alineación de Universitario vs. CD Moquegua en el Monumental
Universitario vs. CD Moquegua se enfrentan este domingo 8 de noviembre desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental, en el duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con la posibilidad de volver a adueñarse de la punta en la tabla de posiciones, los cremas llegan a este encuentro un tanto golpeados por el empate frente a Sport Boys, que se la puso difícil aunque suma 5 duelos sin conocer derrota alguna, precisamente desde que Fabián Bustos tomó las riendas. Si la ‘U’ vence a su rival, podría ponerse nuevamente adelante en la tabla de posiciones junto a Sport Huancayo, con quien le tocará definir en la última fecha. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas, con similitudes a lo que fue el último partido.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.