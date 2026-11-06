El Torneo Clausura 2026 entra en su recta final. Con solo dos jornadas por disputarse, la fecha 16 será determinante para los equipos que buscan quedarse con el segundo certamen de la temporada. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario aparecen entre los principales protagonistas de la lucha por el primer lugar, por lo que cada resultado puede modificar el panorama de la clasificación. En esta nota podrás revisar la programación y los resultados de todos los encuentros de la jornada.
La decimosexta jornada del Torneo Clausura arrancará este viernes 6 de noviembre con el enfrentamiento entre Atlético Grau y Cusco FC. Ambos equipos se medirán desde las 3:00 p. m. en el estadio La Matanza de Piura, en un compromiso que abrirá una nueva fecha del campeonato.
La acción continuará el sábado 7 de noviembre con una jornada que tendrá cuatro compromisos. Desde la 1:00 p. m., ADT recibirá a Sporting Cristal en el estadio Unión de Tarma. Los rimenses llegan como líderes del Clausura y buscarán un triunfo que les permita mantenerse en lo más alto de la clasificación.
Posteriormente, FC Cajamarca enfrentará a Alianza Atlético desde las 3:30 p. m. en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, a las 6:00 p. m., FBC Melgar recibirá a Juan Pablo II en el estadio Monumental de la UNSA. Finalmente, Cienciano chocará contra Sport Huancayo a las 8:30 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un duelo importante para las aspiraciones del conjunto huancaíno.
Para el domingo 8 de noviembre quedarán los últimos cuatro encuentros de la jornada. Alianza Lima visitará a Los Chankas desde la 1:00 p. m. en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, en un partido donde los blanquiazules buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato.
La programación continuará a las 3:30 p. m. con el enfrentamiento entre Sport Boys y UTC en el estadio Miguel Grau del Callao. Posteriormente, Deportivo Garcilaso recibirá a Comerciantes Unidos desde las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Finalmente, Universitario de Deportes cerrará la fecha 16 enfrentando a CD Moquegua desde las 8:30 p. m. en el estadio Monumental. Los cremas están obligados a conseguir una victoria y esperar un tropiezo de sus rivales directos para seguir con posibilidades de quedarse con el Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|06/11
|3:00 p.m
|Atlético Grau vs. Cusco FC
|La Matanza
|07/11
|1:00 p.m
|ADT vs. Sporting Cristal
|Unión Tarma
|07/11
|3:30 p.m
|FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
|Héroes de San Ramón
|07/11
|6:00 p.m
|Melgar vs. Juan Pablo II
|UNSA
|07/11
|8:30 p.m
|Cienciano vs. Sport Huancayo
|Inca Garcilaso
|08/11
|1:00 p.m
|Los Chankas vs. Alianza Lima
|Los Chankas
|08/11
|3:30 p.m
|Sport Boys vs. UTC
|Miguel Grau
|08/11
|6:00 p.m
|Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidso
|Inca Garcilaso
|08/11
|8:30 p.m
|Universitario vs. CD Moquegua
|Monumental
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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