El Torneo Clausura 2026 entra en su recta final. Con solo dos jornadas por disputarse, la fecha 16 será determinante para los equipos que buscan quedarse con el segundo certamen de la temporada. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario aparecen entre los principales protagonistas de la lucha por el primer lugar, por lo que cada resultado puede modificar el panorama de la clasificación. En esta nota podrás revisar la programación y los resultados de todos los encuentros de la jornada.

La decimosexta jornada del Torneo Clausura arrancará este viernes 6 de noviembre con el enfrentamiento entre Atlético Grau y Cusco FC. Ambos equipos se medirán desde las 3:00 p. m. en el estadio La Matanza de Piura, en un compromiso que abrirá una nueva fecha del campeonato.

La acción continuará el sábado 7 de noviembre con una jornada que tendrá cuatro compromisos. Desde la 1:00 p. m., ADT recibirá a Sporting Cristal en el estadio Unión de Tarma. Los rimenses llegan como líderes del Clausura y buscarán un triunfo que les permita mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Posteriormente, FC Cajamarca enfrentará a Alianza Atlético desde las 3:30 p. m. en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, a las 6:00 p. m., FBC Melgar recibirá a Juan Pablo II en el estadio Monumental de la UNSA. Finalmente, Cienciano chocará contra Sport Huancayo a las 8:30 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un duelo importante para las aspiraciones del conjunto huancaíno.

Para el domingo 8 de noviembre quedarán los últimos cuatro encuentros de la jornada. Alianza Lima visitará a Los Chankas desde la 1:00 p. m. en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, en un partido donde los blanquiazules buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato.

La programación continuará a las 3:30 p. m. con el enfrentamiento entre Sport Boys y UTC en el estadio Miguel Grau del Callao. Posteriormente, Deportivo Garcilaso recibirá a Comerciantes Unidos desde las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Finalmente, Universitario de Deportes cerrará la fecha 16 enfrentando a CD Moquegua desde las 8:30 p. m. en el estadio Monumental. Los cremas están obligados a conseguir una victoria y esperar un tropiezo de sus rivales directos para seguir con posibilidades de quedarse con el Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 06/11 3:00 p.m Atlético Grau vs. Cusco FC La Matanza 07/11 1:00 p.m ADT vs. Sporting Cristal Unión Tarma 07/11 3:30 p.m FC Cajamarca vs. Alianza Atlético Héroes de San Ramón 07/11 6:00 p.m Melgar vs. Juan Pablo II UNSA 07/11 8:30 p.m Cienciano vs. Sport Huancayo Inca Garcilaso 08/11 1:00 p.m Los Chankas vs. Alianza Lima Los Chankas 08/11 3:30 p.m Sport Boys vs. UTC Miguel Grau 08/11 6:00 p.m Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidso Inca Garcilaso 08/11 8:30 p.m Universitario vs. CD Moquegua Monumental

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 15 10 1 4 34 17 17 31 2 Universitario 15 9 4 2 33 22 11 31 3 Sport Huancayo 15 10 1 4 25 17 8 31 4 Deportivo Garcilaso 15 9 1 5 29 17 12 28 5 Alianza Lima 15 8 4 3 23 15 8 28 6 Alianza Atlético 15 9 1 5 29 28 1 28 7 Melgar 15 7 5 3 25 17 8 26 8 Juan Pablo II 15 7 4 4 25 17 8 25 9 Sport Boys 15 7 4 4 22 16 6 25 10 Cusco FC 15 8 0 7 25 20 5 24 11 Atlético Grau 15 5 3 7 17 23 -6 18 12 Cienciano 15 5 2 8 19 22 -3 17 13 Comerciantes Unidos 15 3 6 6 26 27 -1 15 14 Los Chankas 15 3 4 8 14 30 -16 13 15 ADT 15 2 5 8 13 26 -13 11 16 CD Moquegua 15 2 5 8 8 22 -14 11 17 FC Cajamarca 15 3 2 10 21 37 -16 11 18 UTC 15 1 2 12 17 32 -15 0

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 32 20 8 4 51 21 30 68 2 Universitario 32 17 9 6 57 37 20 60 3 Melgar 32 15 9 8 53 37 16 54 4 Deportivo Garcilaso 32 16 6 10 50 35 15 54 5 Cusco FC 32 16 3 13 46 44 2 51 6 Sporting Cristal 32 15 5 12 62 47 15 50 7 Cienciano 32 15 5 12 53 44 9 50 8 Alianza Atlético 32 14 7 11 49 46 3 49 9 Sport Huancayo 32 14 5 13 46 48 -2 47 10 Los Chankas 32 13 8 11 39 51 -12 47 11 Sport Boys** 32 12 9 11 37 35 2 41 12 Juan Pablo II 32 11 8 13 47 57 -10 41 13 Comerciantes Unidos 32 8 12 12 44 47 -3 36 14 Atlético Grau 32 9 7 16 29 41 -12 34 15 ADT*** 32 7 10 15 35 47 -12 30 16 CD Moquegua 32 7 8 17 25 46 -21 29 17 FC Cajamarca**** 32 7 7 18 44 65 -21 26 18 UTC* 32 5 8 19 38 58 -20 13

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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