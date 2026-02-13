Universitario recibe a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)
depor

  • Diego Romero. (Foto: Banfield)
  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • César Inga. (Foto: Universitario)
  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
Después del polémico partido frente a Cusco FC, buscará recuperarse en casa este viernes cuando reciba a por la fecha 3 del . En tienda crema saben que no pueden dejar ningún punto en el camino en este inicio de temporada, menos sabiendo que en la próxima jornada visitarán a Sporting Cristal, uno de los rivales directos en la disputa del título de la . En ese sentido, Javier Rabanal saldrá con lo mejor que tiene en su plantel, buscando doblegar al ‘Papá’ que llega a este encuentro luego de golear pro 6-1 a Juan Pablo II College. ¿Sekou Gassama hará su estreno con la ‘U’? De momento, el delantero senegalés-español ya salió en lista y está a disposición del comando técnico merengue. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto estudiantil.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

