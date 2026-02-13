Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¿Debutará Sekou Gassama? La alineación que alista Universitario vs. Cienciano en el Estadio Monumental
Después del polémico partido frente a Cusco FC, Universitario de Deportes buscará recuperarse en casa este viernes cuando reciba a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. En tienda crema saben que no pueden dejar ningún punto en el camino en este inicio de temporada, menos sabiendo que en la próxima jornada visitarán a Sporting Cristal, uno de los rivales directos en la disputa del título de la Liga 1. En ese sentido, Javier Rabanal saldrá con lo mejor que tiene en su plantel, buscando doblegar al ‘Papá’ que llega a este encuentro luego de golear pro 6-1 a Juan Pablo II College. ¿Sekou Gassama hará su estreno con la ‘U’? De momento, el delantero senegalés-español ya salió en lista y está a disposición del comando técnico merengue. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto estudiantil.