Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)
Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)
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Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)

  • Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)
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    Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Riveros recapacitó sobre sus reacciones ante la fanaticada crema (Foto: @Universitario)
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    Riveros recapacitó sobre sus reacciones ante la fanaticada crema (Foto: @Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)
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    Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)

  • Piero Quispe. (Foto: Luis Padilla)
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    Piero Quispe. (Foto: Luis Padilla)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

  • Gianluca Lapadula
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    Gianluca Lapadula

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recibe este sábado 5 de agosto a , en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del . El equipo merengue llega a este partido tras remontar 4-2 a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón y posicionarse como uno de los líderes del torneo. El equipo de Héctor Cúper deberá ganar y esperar el resultado de Deportivo Garcilaso para colocarse como único líder del Torneo Clausura con el posible regreso de Piero Quispe al once titular. Por su parte, Comerciantes Unidos, busca reponerse tras una dura derrota ante FC Cajamarca por la fecha 7 del torneo y seguir peleando por un cupo a torneos internacionales. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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