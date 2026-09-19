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Lucha por el liderato: la alineación de Universitario vs. Deportivo Garcilaso en Cusco
Universitario de Deportes enfrenta esta noche a Deportivo Garcilaso en Cusco, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Después de vencer por 2-1 a Alianza Lima en Matute, la ‘U’ aprovechó la caída del ‘Rico Garci’ ante Sport Boys y se adueñó de la punta del campeonato. Sin embargo, hoy será un partido bisagra ya que un triunfo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega les permitiría despuntarse antes del receso por la fecha FIFA; incluso, en caso de llevarse un empate, se irían a dormir como líderes. En ese sentido, Héctor Cúper parará su mejor alineación posible para hacerle frente a uno de los mejores equipos de la temporada, considerando que no podrá contar con Matías Di Benedetto por lesión. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los cremas en suelo cusqueño.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.