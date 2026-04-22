Universitario de Deportes recibe esta noche a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ya sin Javier Rabanal en el banquillo y con Jorge Araujo como su sustituto inmediato, los cremas buscarán descomprimir el mal momento por el que están atravesando y poco a poco ir levantando para no alejarse de los primeros lugares en la tabla de posiciones. Aunque las chances de ganar el primer certamen del año son escasas, la idea es recuperar buenas sensaciones y sumar todo lo que se pueda. Y es que además de la Liga 1, se avecina una importante seguidilla de partidos por la Copa Libertadores. En ese sentido, en la siguiente galería repasemos la posible formación de la ‘U’ para recibir al ‘Pedacito de Cielo’. Un detalle no menor es que Sekou Gassama quedó fuera de la lista de convocados.