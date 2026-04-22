Universitario recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)
Universitario recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)
depor

Universitario recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

  • Universitario recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)
    1 / 12

    Universitario recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
    3 / 12

    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
    4 / 12

    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
    5 / 12

    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
    6 / 12

    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
    7 / 12

    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
    8 / 12

    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
    9 / 12

    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
    10 / 12

    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
    11 / 12

    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

recibe esta noche a en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ya sin Javier Rabanal en el banquillo y con como su sustituto inmediato, los cremas buscarán descomprimir el mal momento por el que están atravesando y poco a poco ir levantando para no alejarse de los primeros lugares en la tabla de posiciones. Aunque las chances de ganar el primer certamen del año son escasas, la idea es recuperar buenas sensaciones y sumar todo lo que se pueda. Y es que además de la Liga 1, se avecina una importante seguidilla de partidos por la Copa Libertadores. En ese sentido, en la siguiente galería repasemos la posible formación de la ‘U’ para recibir al ‘Pedacito de Cielo’. Un detalle no menor es que Sekou Gassama quedó fuera de la lista de convocados.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS