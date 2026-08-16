Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)
Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)
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Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

  • Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)
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    Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Anderson Santamaría. (Foto: Universitario)
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    Anderson Santamaría. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)
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    Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)
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    Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Álex Valera. (Foto: GEC)
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    Álex Valera. (Foto: GEC)

  • Gianluca Lapadula anotó su primer gol con Universitario. (Foto: LFP)
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    Gianluca Lapadula anotó su primer gol con Universitario. (Foto: LFP)

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visita este domingo 16 de agosto a , en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del . El equipo de Héctor Cúper llega a este partido tras empatar 1-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental y acumula dos victorias, un empate y una derrota en lo que va del torneo. Los ‘merengues’ deberán salir en busca de los tres puntos para no alejarse del líder de la tabla, Alianza Lima. Con el regreso de Piero Quispe a la convocatoria tras su vuelta a Universitario y las bajas de Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin, el equipo crema se encuentra listo para afrontar este encuentro ante los cajamarquinos. FC Cajamarca, por su parte, llega con la confianza al máximo tras conseguir una importante victoria por 4-2 frente a FBC Melgar en el siempre complicado Estadio Monumental de la UNSA. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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