Universitario visita este domingo 16 de agosto a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Héctor Cúper llega a este partido tras empatar 1-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental y acumula dos victorias, un empate y una derrota en lo que va del torneo. Los ‘merengues’ deberán salir en busca de los tres puntos para no alejarse del líder de la tabla, Alianza Lima. Con el regreso de Piero Quispe a la convocatoria tras su vuelta a Universitario y las bajas de Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin, el equipo crema se encuentra listo para afrontar este encuentro ante los cajamarquinos. FC Cajamarca, por su parte, llega con la confianza al máximo tras conseguir una importante victoria por 4-2 frente a FBC Melgar en el siempre complicado Estadio Monumental de la UNSA. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas para esta noche.