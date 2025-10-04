Anderson Santamaría: de leyenda en Atlas a figura en Universitario y nuevo llamado a la selección
Anderson Santamaría: de leyenda en Atlas a figura en Universitario y nuevo llamado a la selección
depor

Anderson Santamaría: de leyenda en Atlas a figura en Universitario y nuevo llamado a la selección

  • Anderson Santamaría: de leyenda en Atlas a figura en Universitario y nuevo llamado a la selección
    1 / 12

    Anderson Santamaría: de leyenda en Atlas a figura en Universitario y nuevo llamado a la selección

  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
    2 / 12

    Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
    3 / 12

    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
    4 / 12

    Williams Riveros. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
    5 / 12

    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
    6 / 12

    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
    7 / 12

    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
    8 / 12

    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
    9 / 12

    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
    11 / 12

    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • José Rivera. (Foto: Universitario)
    12 / 12

    José Rivera. (Foto: Universitario)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

, luego de imponerse a Alianza Atlético en Trujillo, buscará seguir firme en la cima del e imponerse a en el Monumental, sobre todo para saldar una deuda y cobrar revancha de la derrota ante el cuadro ‘papal’ en el Apertura. La presencia de Alex Valera es una incógnita a esta hora del día: acabó lesionado el duelo ante los ‘churres’ y es probable que Jorge Fossati decida no arriesgarlo. Por ello, en el duelo ante los de Chongoyape su lugar en el once titular sería tomado por José ‘Tunche’ Rivera. Por lo demás, el ‘Nono’ mantendría la rotación que se vio ante el ‘Vendaval’: Jesús Castillo y José Carabalí volverían al equipo inicialista. Revisa la probable alineación de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II en Ate.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS