Javier Rabanal saldrá con su mejor alineación para enfrentar a Los Chankas.
Diego Romero
Caín Fara

  Williams Riveros
    Ánderson Santamaría

  Andy Polo
    Martín Pérez Guedes

  Jesús Castillo
    Jairo Concha

  César Inga
    Lisandro Alzugaray

  Alex Valera
    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)
    Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)
    Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
    Alex Valera. (Foto: Universitario)

A la espera de lo que pueda suceder mañana lunes entre Alianza Lima y Melgar, buscará imponerse ante en Andahuaylas para colocarse como líder momentáneo del . Pese a que los cremas no convencieron en su último triunfo por 1-0 sobre FC Cajamarca, en la interna hay mucho optimismo por sacar un buen resultado en esta visita a los ‘Guerreros’. Recordemos que la última vez que ambos clubes se enfrentaron, el elenco andahuaylino se impuso por 3-1. Con las bajas confirmadas de Aldo Corzo, Héctor Fertoli y Sekou Gassama, Javier Rabanal espera que su equipo no se trastoque para este importante encuentro. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘U’.

