Universitario recibe a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)
Universitario recibe a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)
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Universitario recibe a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)

  • Universitario recibe a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)
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    Universitario recibe a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
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    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
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    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Luis Padilla)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Luis Padilla)

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vs. se enfrentan este miércoles 4 de noviembre desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental, en el duelo reprogramado de la fecha 14 del Torneo Clausura de la . Con la posibilidad de volver a adueñarse de la punta en la tabla de posiciones, los cremas llegan a este encuentro con el envión anímico de tres triunfos al hilo y cuatro duelos sin conocer derrota alguna, precisamente desde que Fabián Bustos tomó el lugar de Héctor Cúper tras un mal arrancar en el segundo semestre de la temporada. Si la ‘U’ vence a la ‘Misilera’, llegará a los 33 puntos y seguirá dependiendo de sí misma para llevarse este certamen y, por ende, clasificar a la gran final de la Liga 1, en donde Alianza Lima ya aseguró su lugar. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas, con Bustos aplicando una crucial variante en una posición sensible.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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