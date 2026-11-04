Universitario vs. Sport Boys se enfrentan este miércoles 4 de noviembre desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental, en el duelo reprogramado de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con la posibilidad de volver a adueñarse de la punta en la tabla de posiciones, los cremas llegan a este encuentro con el envión anímico de tres triunfos al hilo y cuatro duelos sin conocer derrota alguna, precisamente desde que Fabián Bustos tomó el lugar de Héctor Cúper tras un mal arrancar en el segundo semestre de la temporada. Si la ‘U’ vence a la ‘Misilera’, llegará a los 33 puntos y seguirá dependiendo de sí misma para llevarse este certamen y, por ende, clasificar a la gran final de la Liga 1, en donde Alianza Lima ya aseguró su lugar. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas, con Bustos aplicando una crucial variante en una posición sensible.