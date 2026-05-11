Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)
Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)
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Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)

  • Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)
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    Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: GEC)
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    Caín Fara. (Foto: GEC)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

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Después de su dura derrota por 2-1 a manos de Coquimbo Unido, volverá a la acción este lunes 11 de mayo cuando visite a en el Estadio Miguel Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del . Si bien los merengues están fuera de la pelea por el primer certamen de la temporada, no quieren descuidar el campeonato local y están urgidos de una victoria pensando en el acumulado. Así pues, Jorge Araujo saldrá con sus mejores armas para buscar quedarse con los tres puntos frente a la ‘Misilera’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘U’ para esta noche en el Callao. Ojo, el encuentro está programado para las 8:30 p.m.

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