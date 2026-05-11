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‘Coco’ Araujo sale con toda su artillería: la alineación de Universitario vs. Sport Boys en el Callao
‘Coco’ Araujo sale con toda su artillería: la alineación de Universitario vs. Sport Boys en el Callao
Universitario visita esta noche al Sport Boys, con la consigna de ganar para recuperarse del duro traspié que sufrieron en la Copa Libertadores al caer ante Coquimbo Unido. Repasa la posible alineación de la ‘U’.
Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)
Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)
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Jorge Araujo buscará el triunfo ante Sport Boys con la mejor alineación que tiene a su disposición. (Foto: GEC)
Después de su dura derrota por 2-1 a manos de Coquimbo Unido, Universitario de Deportes volverá a la acción este lunes 11 de mayo cuando visite a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. Si bien los merengues están fuera de la pelea por el primer certamen de la temporada, no quieren descuidar el campeonato local y están urgidos de una victoria pensando en el acumulado. Así pues, Jorge Araujo saldrá con sus mejores armas para buscar quedarse con los tres puntos frente a la ‘Misilera’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘U’ para esta noche en el Callao. Ojo, el encuentro está programado para las 8:30 p.m.